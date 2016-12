Fiorentina: Marko Marin è l'erede di Cuadrado

23:41 - In casa Fiorentina si gioca di anticipo e si sta cercando l'erede di Cuadrado, destinato a partire in caso di un'offerta da 40 milioni di euro. Il nome caldo in casa viola è quello di Marko Marin, ala tedesca di origini bosniache di proprietà del Chelsea. I contatti tra le due società sono ben avviati con Marin che potrebbe effettuare le visite mediche già a inizio settimana. Si discute sulla formula: prestito o acquisto per 5-6 milioni di euro.

Classe 1989 dotato di grande tecnica e rapidità, Marin non ha mantenuto per il momento le promesse dei tempi del Borussia Moenchengladbach e del Werder Brema che lo avevano portato a vestire la maglia del Chelsea. L'ultima stagione l'ha giocata a Siviglia in prestito e quest'anno potrebbe toccare alla Fiorentina che però, forte degli ottimi rapporti con l'agente del giocatore - lo stesso delle varie operazioni Jovetic, Ljajic e Nastasic - potrebbe provare a prendere il tedesco a titolo definitivo.