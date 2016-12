Fiorentina: l'ultima idea è Cassano

08:03 - Da un Antonio all'altro. Dopo Di Natale è quello di Cassano il nome caldo per l'attacco della Fiorentina. La dirigenza viola avrebbe individuato nell'attaccante del Parma il sostituto ideale, e più raggiungibile, per l'infortunato Giuseppe Rossi. I due club tratterebbero sulla base del prestito secco semestrale e Ghirardi si starebbe già tutelando chiedendo informazioni alla Juve per riportare in Emilia Sebastian Giovinco.

Potrebbe quindi finire dopo sei mesi l'avventura di Cassano. L'ex Milan, Inter e Roma è stato molto infastidito dai fischi piovuti su di lui durante la sostituzione con Amauri di domenica scorsa. I tifosi infatti non hanno gradito il recente flirt di FantAntonio con la Sampdoria e potrebbero accettare volentieri una partenza del barese, soprattutto se il sostituto dovesse essere Sebastian Giovinco, in procinto di lasciare la Juventus.