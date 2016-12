Fiorentina in pressing su Khedira 

16:26 - La Fiorentina è già attiva sul mercato per la prossima stagione. La società viola ha l'obiettivo di rinforzare il centrocampo: il nome più caldo è quello di Sami Khedira, centrocampista del Real Madrid reduce da un brutto infortunio al ginocchio. Il tedesco è tornato a disposizione di Ancelotti nella trasferta di Vigo dopo sei mesi. Il suo contratto scade nel 2015 e il prezzo è abbordabile: l'unico nodo riguarda l'ingaggio.

Khedira, infatti, percepisce uno stipendio poco inferiore a 5 milioni di euro a stagione. Una cifra impossibile per la Fiorentina, che però - come appreso dal nostro esperto Niccolò Ceccarini - è interessata all'operazione e si è mossa in tal senso. Certo, il giocatore dovrà abbassare nettamente le sue pretese. Khedira non ha mai avuto troppa fortuna al Real Madrid e il suo valore di mercato, complice la stagione disastrosa a causa dell'infortunio, si è notevolmente abbassato. Il Real, inoltre, non può tirare troppo la corda perché fra un anno rischia di perderlo a zero.