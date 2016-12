Fiorentina, il Manchester United ha pronta l'offerta per Cuadrado 

15:31 - Van Gaal contro Luis Enrique, match di mercato tra giganti: tutto per Cuadrado. E allora scatta l'allarme in casa Barcellona perchè l'irruzione del Manchester Utd rischia non solo di alzare l'asticella del prezzo del colombiano della Fiorentina ma soprattutto di dirottare l'esterno tanto voluto dal tecnico blaugrana dalla Spagna all'Inghilterra. Secondo la stampa britannica lo United ha pronti 40 mln da investire per Cuadrado.

L'incontro voluto da Luis Enrique con il presidente Bartomeu ha avuto come oggetto di discussione, oltre a Marquinhos, anche e soprattutto Cuadrado. Il messaggio recapitato dall'allenatore catalano è stato chiaro: il colombiano è un obiettivo primario ma dalle parole occorre passare in fretta ai fatti. Perchè? Perché più che quella del Bayern c'è da affrontare la concorrenza del Manchester di Van Gaal.



La ricostruzione - assolutamente verosimile - è fatta dal Mundodeportivo che sottolinea come le resistenze della Juve per Vidal hanno portato lo United ha monitorare la situazione del colombiano della Fiorentina, preparando una offerta formale che non dovrebbe essere lontana dai 40 milioni, somma che si avvicina sostanzialmente a quanto richiesto dai viola.