Fiorentina, il Liverpool offre 25 milioni per Giuseppe Rossi

10:45 - Fiorentina, ora stai attenta! La Premier League chiama Giuseppe Rossi. Secondo alcune indiscrezioni provenienti proprio dall'Inghilterra, il Liverpool sarebbe pronto a offrire 25 milioni di euro per l'attaccante viola. Per ora nessuna risposta ufficiale da parte del club dei Della Valle che, però, difficilmente si priveranno di un giocatore sul quale hanno puntato e sul quale puntano ancora moltissimo.

L'input per riportare Pepito nel Regno Unito è arrivato direttamente da Brendan Rodgers che lo stima molto. Ma, come si diceva, non sarà per nulla semplice strapparlo ai viola che lo hanno protetto nei giorni dei vari infortuni ritenendolo sempre al centro del progetto Fiorentina. Le alternative per i "Reds" ci sono e sono anche tante.