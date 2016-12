Fiorentina, il Barcellona rilancia per Cuadrado: pronta un'offerta di 35 milioni

15:23 - E' pressing asfissiante del Barcellona per Cuadrado, considerato l'obiettivo numero uno per il dopo Dani Alves, che andrà al Psg. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club blaugrana sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia più di 35 milioni di euro per assicurarsi il colombiano, il cui cartellino è sempre a metà tra Fiorentina e Udinese. Una cifra che dunque va ben oltre quella di 30 milioni che era circolata ultimamente.



Juan Guillermo Cuadrado è l'uomo mercato del momento: per lui il futuro è ancora incerto, alla porta della Fiorentina bussano le big d’Europa pronte a tutto pur di assicurarselo. L'asta è aperta e al momento l’offerta più importante è quella del Barcellona, disposto a mettere sul piatto la bellezza di 35 milioni di euro. Il colombiano piace molto anche in Premier (United e Arsenal) e in Bundesliga, con il Bayern Monaco pronto a sborsare 25 milioni di euro. In Italia c'è la Juve, ma la concorrenza è tanta e importante.