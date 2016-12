Fiorentina, il Barcellona offre Dani Alves per Cuadrado

17:02 - Il Barcellona fa sul serio per Juan Guillermo Cuadrado. I dirigenti blaugrana, interessati all'esterno colombiano dall'inizio del suo exploit a Firenze, si muovono concretamente e avrebbero messo sul piatto della bilancia Dani Alves, campione apprezzato da Montella per il suo spessore internazionale e la sua dedizione. L'operazione verrebbe intavolata dopo i Mondiali. Il problema è legato all'ingaggio del brasiliano: 7 milioni a stagione.

L'indiscrezione di mercato rimbalza dai media spagnoli. Il problema maggiore legato all'eventuale arrivo di Dani Alves a Firenze è l'ingaggio. Il brasiliano percepisce circa 7 milioni di euro a stagione, decisamente alto rispetto al tetto salariale imposto dai Della Valle. Probabile dunque che il Barcellona contribuisca al pagamento degli emolumenti del giocatore, con la Fiorentina che in tal caso ridurrebbe la richiesta del conguaglio economico. Tutto rimandato in estate: di sicuro, dopo i Mondiali in Brasile.