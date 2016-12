Fiorentina, è arrivato Anderson

11:37 - La Fiorentina abbraccia anche Anderson. Il centrocampista brasiliano, proveniente dal Manchester United, è sbarcato a Firenze e si è diretto subito nella sede viola per la firma. Arriva in prestito per sei mesi con riscatto fissato a 6,5 milioni. Farà subito ritorno in Inghilterra per risolvere alcuni problemi burocratici legati al permesso di lavoro in Italia. Il giocatore dovrebbe essere a disposizione di Montella domenica 26 contro il Genoa.

Dopo aver fatto scalo a Francoforte, Anderson è atterrato intorno alle 18 all'aeroporto fiorentino di Peretola, dove ad attenderlo c'era un gruppo di tifosi viola. Venerdì il centrocampista, 25 anni, effettuerà le visite mediche. Poi il rientro in Inghilterra: dovrebbe essere di nuovo in Italia per mercoledì. Giovedì c'è la sfida di Coppa Italia contro il Siena.