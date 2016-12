Fiorentina, doppio colpo: Matri e Anderson a un passo

00:00 - Doppio colpo di mercato della Fiorentina. Nel giro di qualche ora i viola hanno praticamente chiuso due operazioni, entrambe in prestito. La prima con il Manchester United per Anderson: per il centrocampista diritto di riscatto già fissato a 6,5 milioni. La seconda con il Milan per Alessandro Matri. Per il milanista vanno definiti gli ultimi dettagli, ma nelle prossime l'affare andrà in porto. Si attende, quindi, solamente l'ufficialità.