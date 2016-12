Fiorentina: Della Valle prova a trattenere Cuadrado

23:42 - Ore concitate per il futuro di Juan Cuadrado. Il giocatore ha rinviato a martedì il suo rientro in Italia dopo le vacanze post-Mondiali. L'esterno della Fiorentina sarà subito convocato dal presidente Andrea Della Valle per decidere i piani futuri. Se il colombiano dovesse confermare la volontà di andar via, si profilano due soluzioni: il Manchester United e il Barcellona. Si registra un sorpasso dei Red Devils sui blaugrana.

Come riferito da 'Sport', fin qui l'offerta del Barcellona è quella che soddisfa maggiormente la Fiorentina (35 milioni più bonus). Ma meno il giocatore e il suo agente, che dallo United hanno ricevuto una proposta d'ingaggio strabiliante. E nelle ultime ore i Red Devils si sarebbero portati in vantaggio sui blaugrana nella corsa al giocatore, anche se il suo futuro è ancora tutto da decifrare. A Zubizarreta e soci servirà dunque un ultimo sforzo per strappare il sì di Cuadrado, che da par suo ha sempre apprezzato le sirene blaugrana. Fra l'altro Cuadrado è una delle pochissime pedine che Luis Enrique ritiene imprescindibile per la nuova squadra. Ma fra le ipotesi Barça e Manchester, ce n'è una terza: ossia la permanenza di Cuadrado a Firenze. Della Valle, che organizzerà un simmit con Cuadrado e Lucci (il suo procuratore) già mercoledì, proverà a far pesare il valore affettivo. Lo striscione del traguardo finale si avvicina.

LE DUE PROPOSTE DI DELLA VALLE

Si attende dunque l'incontro di Cuadrado e del suo agente col presidente Della Valle. E la Fiorentina propone questa soluzione: raddoppio dell'ingaggio per il giocatore, da 1 milioni a 2,3 milioni di euro. Permanenza alla Fiorentina nella stagione 2014-15. E possibilità, fra un anno, di valutare la sua posizione e scegliere, se lo vorrà, una soluzione diversa, ovvero all'estero.