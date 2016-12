Fiorentina, Della Valle: "Non posso trattenere Cuadrado"

16:51 - Il futuro di Juan Cuadrado è lontano da Firenze. Dopo un vertice con il giocatore colombiano, è stato Andrea Della Valle a chiarire la situazione: "Ho chiesto a Cuadrado di rimandare la partenza di un anno, ma non sono ottimista. Di fronte a un'offerta importante il ragazzo vuole andare via. E' stato molto onesto con me perché è legato alla città. Ci diamo tempo fino a Ferragosto, ma anche senza di lui saremo ultracompetitivi".



"Gli ho ribadito un po' di concetti - ha spiegato il presidente della Fiorentina -, gli ho detto che qui c'è un progetto serio: gli ho detto di rimanere, stare un anno con noi in una squadra vincente, in un progetto vincente. Ma non sono molto ottimista perché dall'altra parte se dovesse arrivare un'offerta importante bisogna lasciarlo andare. Mi ha ribadito dei concetti, è stata una cosa seria e onesta. Se dovesse arrivare un'offerta sono il primo che devo lasciarlo libero. Ho visto una discreta reazione del ragazzo, di più non mi sento di dire: se arrivano offerte il ragazzo parte, la città lo deve sapere". Entro Ferragosto la questione verrà risolta: "Ci siamo dati 7-10 giorni, non di più. Rifiutare offerte indecenti? Mi è successo in passato, può capitare. Il problema poi è quello dello stipendio. Sugli stipendi la Fiorentina può fare un sacrificio ma non rompere gli equilibri di un gruppo che è fondamentale, ci sono dei campioni. Non puoi guadagnare di più".

E in attesa di conoscere il futuro del colombiano, Della Valle si cautela: "Non ci faremo trovare impreparati. Quando chiuderemo il mercato, con gli innesti che arriveranno nelle prossime due settimane, non vedo, tolte le prime tre, una squadra migliore della Fiorentina. Posso tranquillamente alzare un po' l'asticella. La squadra sarà super competitiva, Cuadrado è un super giocatore, ma abbiamo già giocato un mese senza di lui. Non ruotiamo intorno al singolo". Non ha puntato sul valore affettivo per trattenerlo? "Lui è esploso e ci ha preso tutti in contropiede: gli ho ricordato che quando è arrivato due anni fa tutti volevano Muriel, Cuadrado non era niente. Gliel'ho ricordato, lui è un ragazzo onesto. Non ci nascondiamo. Mi ha ribadito anche lui che se arriva una grande proposta è difficile per lui rifiutare".

Il vertice fra Della Valle e Cuadrado si è tenuto questa mattina al centro sportivo della Fiorentina Vi hanno partecipato pure il ds Pradè, il dt Macia e il presidente esecutivo Cognigni. Assente invece il procuratore dell'esterno, Alessandro Lucci. Dopo pranzo il colombiano è tornato a casa. Dall'Inghilterra, intanto, trapelava l'ultima offerta del Manchester United: circa 45 milioni di euro secondo il 'Daily Express'. Di fronte a una cifra tale, non solo la Fiorentina, ma anche il Barcellona dovrà arrendersi.