Fiorentina, Della Valle: "Cuadrado? Proveremo a trattenerlo"

23:26 - La Fiorentina conoscerà a breve il futuro di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano è atteso a Moena nei prossimi giorni per parlare con la dirigenza: "Parleremo con lui e ci guarderemo in faccia per risolvere la situazione - ha spiegato il presidente Andrea Della Valle -. E' complicata ma non impossibile. Io posso fare il massimo, anche con tanti sacrifici, ma se il ragazzo non ha più gli stimoli per rimanere bisogna prenderne atto".

"Al momento, però, non ho sensazioni in questo senso - ha aggiunto ADV -. Quando rientrerà vogliamo vedere se ci trasmette la volontà di rimanere a Firenze. Se vuole davvero rimanere con noi". Cuadrado già da qualche settimana ha un accordo con il Barcellona (vanno solo limiti i dettagli sul piano economico), ma il club catalano non accetta la valutazione fornita fin qui dalla Fiorentina (circa 40 milioni di euro). Se Cuadrado dovesse davvero scegliere di andar via, non è da escludere che il club viola proverà a sondare anche altri club per capire quale soluzione sarà più vantaggiosa.

Della Valle, intervistato da 'Radio Blu' ha anche ufficializzato il rinnovo di Pizarro: "Non avevo dubbi che avrebbe accettato il contratto annuale che gli abbiamo proposto. Ha firmato ieri sera. Spero di rinnovarlo ogni anno perché è un giocatore di grande qualità". Infine una battuta sulla stagione che sta per cominciare: "E' ancora un qualcosa di inavvicinabile. Discorso diverso è per la Champions League. Ci sono ancora squadre più forti per noi, ma ci proviamo".