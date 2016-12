Fiorentina, Della Valle: "Cuadrado? Faremo di tutto per tenerlo"

21:49 - Protagonista di un gran Mondiale con la Colombia, il futuro di Juan Guillermo Cuadrado è tutto da decifrare. La Fiorentina, dopo averlo riscattato dall'Udinese, farà il possibile per tenerlo in viola: "E' un caso difficile - ammette il patron Andrea Della Valle -. Il mio primo obiettivo è farlo restare a Firenze e per ora non abbiamo parlato con nessuno. Non c'è una cifra prestabilita per venderlo". Certo più dei 21 milioni per il riscatto.

Della Valle poi annuncia che la squadra sarà rinforzata per continuare a essere competitiva: "Con due o tre ritocchi la squadra sarebbe super, stiamo lavorando per questo, Pradè e Macia sono bravi. Abbiamo tanti giovani che Montella valuterà a Moena e poi finalmente avremo Rossi e Gomez. Certo, dovremo sfoltire un po' la rosa. Soprattutto per quei giocatori che non rientrano piu' nei piani di Montella. Pizarro? Quando tornerà dalle vacanze troveremo un accordo per rinnovare il contratto di una stagione".