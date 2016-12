Fiorentina, Della Valle annuncia: "Cuadrado è nostro"

11:07 - Il primo passo è stato fatto: "Abbiamo preso Cuadrado". Il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, ha anticipato l'ufficialità del riscatto della metà del cartellino dall'Udinese, comunicata poi sul sito del club viola. Ora spetta a Pradè blindare il colombiano, che ha ammesso: "Sono molto contento, è motivo d’orgoglio per me il riscatto da parte della Fiorentina". Garantito un nuovo contratto da 2,3 milioni a stagione per allontanare il Barça.

L'operazione di convincimento potrebbe avere le stesse caratteristiche che portò alla conferma di Jovetic: un anno a Firenze per la definitiva consacrazione prima di partire per una big. Non sarà facile ne per la Fiorentina ne per Cuadrado, rispettivamente convincere e accettare, un ingaggio nettamente inferiore a quello che potrebbero offrire le big europee, ma Della Valle vuole regalare a Montella il tridente dei sogni Rossi-Gomez-Cuadrado almeno per la prossima stagione, infortuni e Barcellona permettendo.