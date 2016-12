Fiorentina, dall'Australia arriva Brillante 

12:16 - Arriva dall'Australia l'ultimo acquisto della Fiorentina. Si tratta di Josh Brillante, 21enne centrocampista dei Newcastle Jets. E' stato il suo club a ufficializzare il trasferimento di uno dei talenti del calcio aussie, anche se non è stato inserito tra i 23 Socceroos per Brasile 2014. "Sono davvero felice di andare alla Fiorentina, non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida in una squadra che lavora molto bene coi giovani", ha detto Brillante.

Brillante è reduce da due stagioni con i Jets durante le quali ha disputato 46 partite dell'A-League. In attesa delle visite mediche e della firma sul contratto, la Fiorentina è al lavoro anche per Sime Vrsaljko. Il gioiellino croato del Genoa, difensore di 22 anni, piace anche a Sassuolo e Milan, ma il club di Della Valle avrebbe messo sul piatto 4 milioni di euro più Roncaglia e il prestito di Matos.