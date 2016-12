Fiorentina, chiesto Mexes al Milan: nella trattativa anche Zaccardo 

12:30 - Dopo aver preso Matri in prestito gratuito fino a giugno, la Fiorentina torna a bussare alla porta del Milan. Stavolta per chiedere Philippe Mexes, difensore sempre più ai margini del progetto rossonero e in scadenza di contratto a giugno 2015. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche Zaccardo, altro elemento in esubero che non rientra nei piani di Clarence Seedorf. Su Mexes, però, c'è anche il Monaco di Ranieri.

Sembra così rafforzarsi l'asse di mercato fra Galliani e Pradè. Tutto era cominciato in estate, quando la Viola arrivò per prima su Massimo Ambrosini, giunto a fine contratto con i rossoneri. Poi, nei giorni scorsi, l'affare Matri, che ha fruttato al club toscano un prestito gratuito (fino a giugno) e ben due gol nella gara d'esordio. E visto che la collaborazione con il Milan sembra funzionare, ecco un'idea nuova di zecca: prendere Mexes, ormai quarta scelta per la difesa di Seedorf (dopo Zapata, Bonera e addirittura Silvestre). Il francese, che spera ancora di conquistare un posto al Mondiale, sembrava a un passo dal Monaco.

Nei sondaggi fatti in queste ore, però, il Milan avrebbe ottenuto l'inserimento nella trattativa di Zaccardo, che, arrivato lo scorso inverno, ha giocato pochissimo anche con Allegri. L'addio dei due difensori potrebbe aprire nuove prospettive per l'approdo in rossonero di Doria dal Botafogo. Galliani, intanto, continua a lavorare sul fronte portiere. E sembra davvero vicino l'acquisto di Marchetti dalla Lazio per la prossima stagione. Sarebbe da subito titolare al posto di Abbiati.