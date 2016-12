Fiorentina: chiesto Diakité al Sunderland

12:34 - Nonostante l'ottimo campionato in corso, la Fiorentina di Montella è una macchina che necessita di qualche ritocco. Il tecnico viola ha chiesto con decisione alla società, trovando un riscontro positivo, un difensore per aumentare la possibilità di scelta. Vista la difficoltà ad arrivare a Philippe Mexes, Montella ha indicato in Diakité del Sunderland un rinforzo gradito. Pradé proverà a chiudere per un prestito con diritto di riscatto a 2 milioni.

L'ex difensore della Lazio piace a Montella già da diverso tempo e i contatti per portarlo a Firenze furono avviati già nella scorsa stagione, ma senza risultati. Ora però gli spazi di manovra sono decisamente più ampi rispetto a quelli ai tempi della Lazio e di Lotito. La dirigenza della Fiorentina si sta muovendo con rapidità per accontentare il proprio tecnico che però ha imposto anche altre alternative per non rischiare comunque di restare a bocca asciutta.