Fiorentina, accordo Cuadrado-Manchester Utd per l'ingaggio 

15:46 - La notizia rimbalza dalla Spagna e conquista l'Inghilterra: Cuadrado avrebbe già trovato l'accordo con il Manchester United per l'ingaggio. In Catalogna, vista l'attenzione del Barcellona per il colombiano, seguono con attenzione la trattativa. L'accordo tra Red Devils e Fiorentina, che chiede 40 milioni di euro, non è stato ancora trovato. Ciò fa sperare il Barça, speranzoso di convincere Della Valle per fare pressione sul giocatore.

Juan Cuadrado resta il primo obiettivo di Luis Enrique. Ma i catalani hanno già pronta la lista delle alternative se, come sembra probabile, il colombiano dovesse optare per la Premier League. Ai Blaugrana piacciono Piszczek del Borussia Dortmund e Juanfran dell'Atletico Madrid. Ma fino a quando la Fiorentina non riceverà l'offerta giusta dal Manchester United, c'è ancora qualche speranza di vedere Cuadrado al Camp Nou.