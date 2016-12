Fiorentina a caccia di un attaccante: Quagliarella nel mirino 

16:19 - L'infortunio di Giuseppe Rossi costringe la Fiorentina a buttarsi sul mercato a caccia di un attaccante. In attesa del rientro di Mario Gomez, sempre più prossimo, i Viola devono comunque trovare un altro rinforzo. Il nome più gettonato è quello di Quagliarella anche se i rapporti con la Juventus non sono dei più ottimi, sul taccuino di Pradè anche Abel Hernandez e il Papu Gomez. Nel frattempo anche l'ex Mutu, ora all'Ajaccio, si è offerto.

Pepito Rossi starà fuori "solo" 6-7 settimane, ma a Montella serve un rinforzo là davanti. Per questo il ds Pradè già lavora per cercare un sostituto degno. Il nome più caldo è quello di Quagliarella, già cercato in estate. Difficile trattare con la Juve per via dei rapporti gelidi dopo lo scontro per Berbatov della scorsa estate. Però ora c'è uno spiraglio per intavolare una trattativa e ha il nome di Cuadrado. I bianconeri sono interessati all'esterno colombiano, che piace molto anche al Bayern di Guardiola, e potrebbero far partire Quaglia per ottenere una sorta di corsia preferenziale sul giocatore a giugno. Altrimenti Marotta chiederà tanti, troppi, soldi per l'attaccante napoletano.

Ci sono anche altre piste che i viola potrebbero percorrere: Abel Hernandez e Papu Gomez. I due giocatori piacciono da sempre a Montella e possono arrivare più facilmente. Il Palermo potrebbe far partire l'uruguaiano che ha voglia di un palcoscenico più importante rispetto alla Serie B, mentre l'argentino ex Catania non vede l'ora di tornare in Italia e in Serie A. L'esterno emigrato quest'estate in Ucraina al Metalist non si è ambientato e già da diversi mesi ha chiesto "aiuto" per cambiare aria.

Di ritorno potrebbe esserci anche Adrian Mutu. L'ex attaccante Viola, ora all'Ajaccio, ha spalancato la porta a un suo ritorno: "Se la Fiorentina puntasse di nuovo su di me non ci penserei due volte. Con i Della Valle mi sono lasciato bene e li ho sempre ringraziati per quello che hanno fatto nei miei confronti e per come mi hanno trattato". Ipotesi da non scartare visto anche l'operazione Toni dello scorso anno.