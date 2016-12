Fiorentina a caccia di rinforzi: nel mirino Pandev e Vucinic

10:44 - Fiorentina a caccia di punte per rinforzare l'attacco. Stando a "Il Corriere Fiorentino", sono due i nomi sulla lista della spesa di Montella: Pandev e Vucinic. I due sono in partenza da Juve e Napoli e Firenze potrebbe essere la destinazione giusta per ritrovare spazio e stimoli. Per Pandev servono 4 milioni e nella trattativa potrebbe essere inserito Vargas. Più complicata invece la pista Vucinic, col Tottneham in vantaggio.

L'interesse della Fiorentina per Pandev, del resto, non è certo una novità. Dopo l'infortunio di Pepito Rossi, a gennaio i Della Valle avevano già bussato alla porta di De Laurentiis per il macedone, ma l'affare non andò in porto per l'eccessiva richiesta del patron del Napoli. Ora però la situazione sembra diversa, con Goran pronto a fare le valigie in anticipo rispetto alla scadenza del contratto fissata per giugno 2015. Per mettere le mani sul cartellino dell'ex laziale servono circa 4 milioni di euro e nella trattativa potrebbe essere inserita anche una contropartita tecnica (Juan Manuel Vargas) e l'affare potrebbe andare a buon fine.



Ad ogni modo a Firenze si prepara anche un piano B che porta a Mirko Vucinic, ormai separato in casa a Torino. Esperienza e classe per puntare in alto. A Montella il montenegrino piace molto, ma per assicurarselo occorre battere la concorrenza del Tottenham e la voglia del giocatore di tentare un'avventura all'estero.