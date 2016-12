Fiorentina, 15 mln per non perdere Cuadrado 

13:16 - Nessuna voglia di lasciarsi scappare Cuadrado. Ecco perché la Fiorentina è pronta a chiudere al più presto con l'Udinese per riscattare l'Intero cartellino del colombiano: già in occasione della sfida di Coppa Italia, Andrea Della Valle ne discuterà coi dirigenti bianconeri, mettendo sul tavolo una cifra vicino ai 15 milioni per la seconda metà ancora in mano ai friulani e scongiurare così in anticipo l'inserimento della Juve. Per Cuadrado è poi pronto un rinnovo di contratto con una clausola rescissoria - scrive La Nazione di Firenze - intorno ai 28 milioni di euro.