Fellaini, il Napoli sempre in pressing

10:05 - Napoli sempre in pressing per Marouane Fellaini. In Inghilterra parlano di un accordo vicino, ma in Italia non c'è nessuna conferma perché De Laurentiis non vuole cedere alle richieste del Manchester United: ci sono 2,5 milioni di euro di differenza tra domanda e offerta per il prestito oneroso. La trattativa va avanti a oltranza. Intanto il centrocampista belga, che si è presentato di nuovo con la chioma folta dopo il taglio post Mondiale. sta cercando di convincere Van Gaal: gol vittoria in amichevole contro il Valencia, 2-1 al 91'.

Benitez aspetta i rinforzi, ma difficilmente si sbloccherà l'affare Fellaini. Così De Laurentiis e Bigon stanno lavorando alle alternative, che di certo non mancano. De Guzman, come anticipato ieri dal nostro Matteo Leonardi nel corso di SportMediaset, è un obiettivo reale: un rinforzo d'esperienza per Rafa: ci sono già stati contatti positivi con il Villarreal. Sondato anche Obiang della Sampdoria, vecchio pallino.