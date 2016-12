Fellaini, il Manchester Utd apre al prestito: Napoli vicinissimo

18:05 - Ci siamo: Fellaini e il Napoli sono sempre più vicini. Ne sono certi in Inghilterra dove il passaggio in azzurro del centrocampista belga del Manchester Utd trova ampio spazio su tutti i tabloid. Il Daily Mirror riporta in particolare la notizia del sì al prestito strappato da De Laurentiis: si tratta ora sui termini del riscatto e sul pagamento dell'ingaggio. Dei 4 mln annui percepiti da Fellaini il Manchester continuerà a sborsarne la metà.

Decisiva evidentemente la volontà del giocatore, non disposto ad accontentarsi di una stagione da comprimario ai Red Devils: allettato dal progetto illustratogli da Bigon, Fellaini - scrivono in Inghilterra - ha fatto pressioni perché dallo United arrivasse il sì alla formula del prestito. Resta da limare lo scoglio dell'ingaggio: De Laurentiis non è disposto ad accollarsi l'intero stipendio annuale - superiore al tetto salariale del club azzurro - da qui la possibilità di ripartirlo al 50 per cento tra le due società. Formula - sostiene il Daily Mirror - presa in cosiderazione dal club inglese.



Fellaini ma non solo. Per Rafa Benitez c'è la concreta possibilità di ritrovarsi in squadra anche un mastino come Lass Diarra, centrocampista ex Real Madrid, in uscita dalla Lokomotiv Mosca. Il giocatore, legato da un contratto fino al 2017, vuole lasciare Mosca e il Napoli ha pronto un triennale: il francese però deve prima negoziare la rescissione col proprio club e poi fare uno sforzo a livello salariale per legarsi al Napoli.



L'ultimo nome arrivato invece sull'agenda di Bigon è quello di Mustafi: il nazionale tedesco della Sampdoria è valutato però dieci milioni. Una cifra a cui il Napoli non è disposto ad arrivare.