Evra alla Juventus: è fatta

11:05 - Patrice Evra è praticamente un nuovo giocatore della Juventus. Manca ancora l'ufficialità, che arriverà nei prossimi giorni, ma il terzino francese sarà a disposizione di Conte: tutto fatto con il Manchester United. L'accordo è arrivato dopo che Evra ha scritto una lettera alla dirigenza dei Red Devils chiedendo di essere ceduto ai bianconeri. Intesa sulla base di 1,5 milioni di euro più bonus, al giocatore un biennale da 3,5 milioni di euro.

Alla fine è stata decisiva la volontà di Evra che ha fatto di tutto per sbarcare a Torino. Il francese era in scadenza di contratto nel 2015, da qui il basso costo del suo cartellino, e aveva voglia di provare una nuova esperienza dopo 8 anni all'Old Trafford tra alti e bassi. Uscito da un ottimo Mondiale ha fatto pressione sui Red Devils per la sua cessione. Per lui si tratta di un ritorno in Italia, ma della sua prima esperienza italiana non ha lasciato traccia tra Monza e Marsala tra il 1999 e il 2000. Ora la grande occasione, magari una piccola rivincita per chi lo aveva spedito in Francia senza pensarci su.

A 33 anni è all'apice della carriera e può offrire ancora molto a Conte: se la velocità è calata, c'è tantissima esperienza in campo internazionale da mettere a servizio del gruppo. E questa Juve ne ha bisogno.