Everton, Eto'o si presenta: "Chelsea? Pronto a scendere in campo"

15:29 - Samuel Eto'o inizia ufficialmente la sua nuova avventura all'Everton. L'ex Inter ha posato con la sua nuova maglia - la numero 5 - e ha rilasciato la prima intervista da Toffees. "E' proprio come mi aveva detto Martinez - ha commentato - il club è come una famiglia e io voglio diventarne parte integrante prima possibile". Sabato l'Everton sfiderà proprio il Chelsea: "Tutti i giocatori vogliono essere in campo, ma non dipende da me" ha detto Eto'o.