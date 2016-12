Due danesi per il Milan: occhi puntati su Schmeichel e Schone

11:42 - Il Milan si appresta a fare la spesa in Danimarca. Lo riferisce il quotidiano ekstrabladet.dk, precisando che i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Kasper Schmeichel e Lasse Schone. Il centrocampista dell'Ajax ha un contratto fino al 2015, ma se arrivasse un'offerta da Milano potrebbe lasciare subito i lancieri. Discorso simile per il portiere del Leicester, figlio del grande Peter. Ha appena conquistato la promozione in Premier, ma il suo accordo col club è in bilico.

Al momento si tratta solo di un'indiscrezione, anche se in Danimarca non sembrano avere molti dubbi sul reale interesse del Milan per i due giocatori. Se gli affari andranno in porto, i rossoneri tornerebbero ad avere in rosa due giocatori dopo nove anni: l'ultimo fu Jon Dahl Tomasson, che lasciò Milanello nel 2005.