Dortmund-Immobile: Cairo è una furia

11:27 - La visita lampo della delegazione del Borussia Dortmund a Torino sponda Juventus per Ciro Immobile non è andata giù al presidente del Toro Urbano Cairo. I granata, comproprietari del cartellino del giocatore, sono pronti a dare battaglia: "Né la Juve né il Borussia mi hanno informato della loro trattativa. Chi vuole Immobile dovrà fare i conti anche con noi. Sono pronto ad andare alle buste con la Juve e ho la forza economica per vincere".

La furia di Cairo è per certi versi comprensibile. Il Torino infatti detiene il 50% del cartellino dell'attaccante napoletano e la Juventus, che sta trattando la cessione del giocatore al Borussia Dortmund, prima di chiudere ogni trattativa dovrebbe riscattare la parte granata. Evenienza tutt'altro che scontata, adesso più che mai. La visita ai bianconeri e all'agente del giocatore del ds del Dortmund Zorc e del suo entourage ha infastidito Cairo che non le manda a dire: "La nostra metà del cartellino vale esattamente come quella della Juventus. Chi vuole Immobile dovrà parlare anche con il Torino e noi con la Juventus non abbiamo ancora parlato". Nessun contatto nemmeno con la società tedesca: "Nessuno mi ha mai contattato e questa trattativa è stata messa in piedi nel momento meno opportuno per il Toro. Per me sarebbe meglio per lui che restasse da noi, ma deve esserne convinto. Appena finito il campionato incontrerò la Juventus ma farò di tutto per tenere Immobile. Se entro il 20 giugno ci sarà un accordo meglio, altrimenti andremo alle buste. Chi pensa che non abbiamo la forza per vincere, si sbaglia di grosso".

DORTMUND DALLA JUVE PER IMMOBILE: ACCORDO COL GIOCATORE

Il Borussia Dortmund ha individuato l'erede di Lewandowski: sarà Ciro Immobile. Il ds della società tedesca, Michael Zorc, è deciso nell'affondare il colpo a Torino, ma prima c'è da risolvere la comproprietà del giocatore con il cartellino a metà tra Juventus e Torino. Il Borussia Dortmund è arrivato in Italia per parlare con i bianconeri che hanno rifiutato la prima offerta da 15 milioni. Poi il rilancio a 20, ma il Toro aspetta l'Atletico Madrid.

Oltre a Zorc, in corso Galileo Ferraris sono arrivati il consulente Ben Runger e l'intermediario Giacomo Petralito. Insomma, l'assalto è di quelli decisi. Tanto che il Dortmund avrebbe già trovato l'accordo con Immobile: contratto di 5 anni per 2 milioni di euro a stagione più bonus. La società tedesca è convinta che Juventus e Torino troveranno un'intesa per la risoluzione della comproprietà e per questo motivo hanno deciso di parlare direttamente con la Vecchia Signora per trovare la cifra giusta per sbloccare il trasferimento prima del Mondiale. La prima offerta, da 15 milioni di euro, è stata rispedita al mittente dalla Juventus, ma c'è stato subito un rilancio del Dortmund sui 19-20 milioni di euro. I granata vorrebbero aspettare anche una contro-offerta dell'Atletico Madrid, ma il futuro di Immobile parla sempre più tedesco.