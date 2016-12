Diego Costa: "Diventerò un giocatore del Chelsea"

17:57 - Prima intervista da blues di Diego Costa. L'attaccante della Spagna, dopo settimane di silenzio, è tornato a parlare - in modo inequivocabile - del suo futuro: "Dovrò lavorare molto per adattarmi allo stile della Premier. Sì, se tutto andrà bene diventerò un giocatore del Chelsea. Le cose stanno andando in una certa direzione". Pochi giorni fa il 'Guardian' aveva rivelato come l'attaccante avesse già superato le visite mediche col nuovo club.

L'affare, da 30 milioni circa, sarà ufficializzato con buona probabilità al termine del Mondiale. Costa lascerà l'Atletico Madrid campione di Spagna per accasarsi a Londra: "Perché ho scelto di giocare nel Chelsea? E' ancora una situazione in divenire - ha spiegato a 'Goal.com - ma le cose stanno andando in un certo modo. Se continueranno così, allora è quello il club in cui giocherò. Il Chelsea è una delle squadre più forti al mondo, e io ho sempre voluto giocare in Premier".