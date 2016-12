Diego Costa al Chelsea: affare fatto

12:37 - In Inghilterra danno l'affare per fatto, manca soltanto l'annuncio ufficiale: Diego Costa sarà il nuovo centravanti del Chelsea, che ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid sulla base di 40 milioni di euro. L'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo firmerà con i Blues un contratto quinquennale. Il trasferimento, secondo la stampa britannica, verrà confermato solo dopo la finale di Champions League del 24 maggio tra Colchoneros e Real.

L'intesa tra Chelsea e Atletico per Diego Costa e la definizione di tutti i dettagli del contratto sarebbero stati già perfezionati. I due club e gli emissari dell'attaccante si sarebbero incontrati il giorno dopo la semifinale di Champions League vinta dai Colchoneros per stringere i tempi. Diego Costa guadagnerà 4 milioni l'anno. Resta da conoscere il destino dei tre attaccanti attualmente in rosa al Chelsea: in scadenza di contratto, Samuel Eto’o certamente andrà via, così come uno tra Demba Ba e Fernando Torres, richiesto dallo stesso Atletico ma anche da Tottenham e Galatasaray.