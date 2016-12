Didier Drogba torna al Chelsea, per lui contratto di un anno 

12:01 - "Drogba di certo non ha bisogno di presentazioni". L'inizio della nota del Chelsea che annuncia il ritorno di Didier Drogba (36) è certamente azzeccata. L'attaccante ivoriano ha firmato un contratto di un anno con i Blues: "E' stata una decisione facile - ha detto - non potevo perdere l'occasione di tornare a lavorare con Josè. Tutti conoscono il rapporto speciale che ho con il club, qui mi sono sempre sentito a casa".

"Il mio desiderio di vincere - ha proseguito Drogba - è sempre lo stesso e io guardo già all'opportunità di aiutare questa squadra. Sono eccitato per questo nuovo capitolo della mia carriera". Da parte sua, Mourinho ha ricambiato le parole al miele: "E' arrivato perché è uno dei migliori attaccanti d'Europa. Conosco il suo carattere molto bene e so che se è tornato non lo ha fatto pensando a quello che ha raggiunto con il club. E' venuto con la mentalità di fare ancora la storia". Con la maglia dei Blues Drogba ha segnato cento gol in 226 presenze dal 2004 al 2012.