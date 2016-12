Diamanti, frenata improvvisa: Bologna e Guangzhou non trovano l'accordo

20:23 - Quattro milioni l'anno per tre anni con un contratto a salire e la voglia di fare una nuova esperienza hanno convinto Alessandro Diamanti a dire di sì Guangzhou di Lippi e cominciare l'avventura cinese. Al momento però il trasferimento può dirsi congelato visto che manca l'accordo tra i club sulle modalità di pagamento del giocatore, valutato nove milioni. Se il Guangzhou non dovesse trovare l'accordo col Bologna virerà su Biabiany del Parma.

Il pagamento pattuito nei giorni scorsi prevedeva due tranche: 6,3 milioni all'atto della firma, gli altri tre in seguito. Soldi che il Bologna avrebbe poi reinvestito subito sul mercato per un nuovo trequartista. Nelle ultime ore, in questo senso, era spuntato il nome di Sebastian Giovinco, l'uomo ideale per prendere il posto di Diamanti nell'undici di Ballardini. La trattativa che sembrava praticamente conclusa si è però complicata nelle ultime ore. A questo punto tutto può succedere.