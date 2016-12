Del Piero ha scelto l'India: "Da oggi sono un giocatore del Delhi Dynamos"

14:25 - Del Piero ha scelto l'India. Dopo l'esperienza in Australia, al Sydney, la nuova vita del ex capitano della Juventus ripartirà dal campionato indiano: no all'Honved Budapest, ha preferito l'offerta del Delhi Dynamos. "Sono felice di comunicare che da oggi sono un giocatore del Delhi Dynamos e ambasciatore della nuova Hero Indian Super League", ha annunciato lo stesso Alex via Twitter. Il campionato indiano si disputa da ottobre a dicembre.

Tre mesi in India e poi Del Piero potrebbe volare in America. La MLS comincia a gennaio, giusto in tempo per vedere Alex con la maglia di una franchigia.



La decisione di Del Piero ha subito scatenato una polemica politica per via della vicenda Marò che ancora tiene banco a livello diplomatico tra Italia e governo di Nuova Delhi.



"So che la mia scelta di andare a giocare in India ha sollevato qualche perplessità in merito ai rapporti tra Italia e India, legati alla vicenda dei due marò detenuti là - le parole dell'ex capitano della Juve sulla pagina Facebook - Detto che non credo di essere l'unico italiano che intrattiene relazioni con l'India per motivi professionali, so bene però che quello che faccio io ha un impatto mediatico più ampio: accetto volentieri le responsabilità che il mio ruolo comporta. Nel caso specifico sono consapevole e soddisfatto della mia scelta, non sto andando in un Paese 'ostile' e l'ultima cosa che vorrei è una strumentalizzazione del mio ruolo, e soprattutto che lo sport diventi un mezzo utilizzato per dividere al posto che per unire. Da italiano, come tutti i miei connazionali, non sono insensibile alla vicenda dei nostri marò e spero si arrivi presto ad una conclusione positiva per loro, e soprattutto che sia la più giusta. Io sono un giocatore di calcio, andrò in India per giocare a calcio, per onorare il mio sport e fare ciò che in questo momento più sono felice di fare: portare un messaggio positivo abbinato ai valori dello sport e alla diffusione del calcio in Paesi lontani dai percorsi tradizionali del pallone. Come l'India con la sua 'Indian Super League'".