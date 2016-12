Dalla Spagna: Real Madrid, mani su Kroos

18:05 - Le mani del Real Madrid su Toni Kroos. Secondo Marca la trattativa per portare in Spagna il centrocampista tedesco del Bayern Monaco sarebbe in fase avanzata. I campioni d'Europa sarebbero disposti a mettere sul piatto un'offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro per il cartellino del 24enne Kroos, il cui contratto con il Bayern scadrà nel 2015. E' lui il rinforzo chiesto da Carlo Ancelotti per la mediana del Real. Tutto fatto, aggiunge Marca, tra il club e il giocatore: per Kroos, impegnato con la Germania al Mondiale in Brasile, è pronto un contratto di cinque anni (fino a giugno 2019) da cinque milioni di euro a stagione.