Dalla Spagna: Inter in pole per Dani Alves 

23:19 - L'Inter vuole Dani Alves. L'indiscrezione arriva dalla Spagna, per la precisione da "Sport". Secondo il quotidiano, molto vicino al Barcellona, i nerazzurri sono pronti a offrire al difensore brasiliano un triennale o addirittura quadriennale, che per un 31enne sarebbe davvero interessante. Oltretutto il Barça non potrebbe pretendere cifre esagerate visto che il contratto scadrà a giugno: potrebbe "accontentarsi" di una decina di milioni.

L'unico ostacolo riguarda la volontà dello stesso Dani Alves, che pare preferisca trasferirsi in Premier League, dove forse potrebbe avere un ingaggio più vicino ai circa 6 milioni di euro l'anno che guadagna oggi. Sta di fatto che secondo "Sport" l'Inter è in pole per l'esterno nonostante nei giorni scorsi dall'Inghilterra lo dessero vicino al Liverpool.

Interpellato, il ds interista Ausilio si è limitato a un mezzo silenzio: "Dani Alves? Non rientra nei nostri piani".