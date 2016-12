Dalla Spagna: è fatta per Suarez al Barcellona

21:31 - Per Suarez al Barcellona ormai è fatta. In Spagna non hanno dubbi e l'emittente radiofonica catalana TV3 riferisce anche le cifre dell'accordo tra il club blaugrana e il Liverpool. Nel dettaglio, per il cartellino del "Pistolero" al club inglese andranno 79 milioni di euro cash. Nell'affare, secondo quanto trapela da ambienti vicini al Barcellona, non verrà inserito Sanchez. Praticamente esaudita, dunque, la richiesta dei Reds.

Da Barcellona e Liverpool, per ora, non sono arrivate conferme né smentite. Ma la trattativa tra i due club sembra ormai giunta al capolinea. La squalifica di quattro mesi per il morso a Chiellini, dunque, non ha frenato i catalani, che si sono così assicurati un'altra stella da affiancare a Neymar e Messi. A Luis Enrique, nuovo tecnico dei blaugrana, il compito di farli coesistere sul campo. Avrà tempo fino a fine ottobre.