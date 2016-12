Dalla Francia, Jorge Jesus sarà l'allenatore del Monaco

15:21 - Nuova sfida Jorge Jesus-Conte. Questa volta non per Benfica-Juve, ma per la panchina del Monaco. Uno dei due succederà a Ranieri sulla panchina dei monegaschi. L'Equipe dà in vantaggio l'attuale tecnico dei portoghesi: secondo il quotidiano francese firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. L’ok è stato concesso da Dmitry Rybolovlev, magnate russo proprietario del Monaco che ha dato il benservito a Claudio Ranieri ed è pronto ad accogliere sulla propria panchina lo stesso Jorge Jesus, il quale vanta un curriculum di tutto rispetto: quest’anno ha vinto campionato e Coppa di Lega e potrebbe conquistare anche Coppa di Portogallo ed Europa League. L’intesa pare che sia stata raggiunta ieri a Lisbona dove l’intermediario del club monegasco, Luis Campos ha raggiunto l’accordo con il tecnico portoghese.

Attenzione però ad Antonio Conte che rimane ancora in corsa, proprio ieri abbiamo parlato di un rilancio del Monaco per il tecnico della Juve. Il club del Principato è in attesa di una risposta e quindi l'allenatore tre volte campione d'Italia va tenuto ancora in considerazione.