Dalla Francia: "Drogba verso la Juve"

12:32 - Potrebbe essere una questione di giorni la fumata bianca tra la Juve e Drogba. Dopo la nostra anticipazione del 12 aprile, anche in Francia, e in particolare sulle pagine dell'Equipe, danno praticamente per certo l'arrivo dell'ivoriano a Torino. L'agente dell'attaccante del Galatasaray si era già visto sotto la Mole e aveva già avuto un primo contatto con i bianconeri. Drogba, dunque, svincolato, è praticamente un affare fatto.

In attesa di Sanchez, Nani e magari del giovane Morata, la Juve si cautela perciò con un giocatore d'esperienza, l'uomo giusto per dare l'assalto alla Champions. Marotta sta parlando con l'agente da un mesetto buono e ha già trovato un accordo di massima a quota 4 milioni. Per quanto riguarda Conte, pronto ad abbracciare l'ivoriano, le idee sono chiarissime: impegno importante in Europa, qualche apparizione o poco più in campionato. Anche perché, a 36 anni suonati, Drogba potrebbe difficilmente reggere i ritmi intensi pretesi dal tecnico bianconero. Ma firma imminente dicevamo perché la novità, se di novità si può parlare, è tutta qui. Dando come detto per scontato l'accordo, non resta che sedersi attorno a un tavolo e mettere nero su bianco. Il tutto dovrebbe accadere dopo i Mondiali dato che l'ivoriano è in partenza per il Brasile con la sua Nazionale. Ipotizziamo un mesetto quindi, a meno che Drogba non decida per un blitz prima di volare in Sudamerica e chiudere con la Juve nelle prossime ore.