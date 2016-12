Dalla Francia: accordo Roma-Psg per Rabiot 

14:11 - Dalla Francia rimbalza la notiza dell'accordo tra Psg e Roma per Adrien Rabiot. Ne è sicura l'Equipe che parla di un'intesa su 15 milioni di euro per il giovane centrocampista, che ha il contratto in scadenza nel 2015. Ora i giallorossi devono strappare il sì al giocatore: Rudi Garcia può convincerlo. Bisogna battere la concorrenza anche di Arsenal e Tottenham. Il talento interessava anche a Milan e Inter prima che cambiassero obiettivi.