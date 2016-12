Dall'Inghilterra: l'Arsenal vuole Balotelli

11:43 - Mario Balotelli non è più un intoccabile in casa Milan. Il concetto è stato ribadito dalla società con il benestare di Pippo Inzaghi e in poche ore ha attirato l'interesse di svariati club europei. Il più caldo è l'Arsenal con Arsene Wenger che è tornato a guardare al numero 45 con grande convinzione. Il manager francese è un estimatore di SuperMario dai tempi dell'Inter e dopo il Mondiale potrebbe presentare un'offerta a Galliani.

Secondo quanto riportato dal Mirror Online, Wenger avrebbe rifiutato Samuel Eto'o per il proprio reparto avanzato, offerto dal Chelsea per una cifra attorno ai 10 milioni di sterline. Le indiscrezioni che arrivano dall'ambiente Milan, infatti, hanno attirato il francese che in Balotelli ha sempre creduto nonostante il carattere turbolento del giocatore. Se una trattativa ci sarà, verrà dopo il Mondiale in Brasile. I rossoneri infatti sperano in un'ottima rassegna iridata di Mario per monetizzare al massimo il sacrificio.