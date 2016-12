Dall'Inghilterra: il Qpr si butta su Ronaldinho

12:33 - A 34 anni suonati potrebbe essere arrivato il momento dello sbarco in Premier League per una stella come Ronaldinho. Secondo voci che arrivano dall'Inghilterra, riportate con enfasi in Brasile, il Qpr, fresco di ritorno nella massima serie dopo un anno in Championship, sarebbe pronto ad offrire un anno di contratto al "Gaucho". Accostato anche a diversi club qatarioti, Ronaldinho potrebbe invece scegliere di rimettersi in gioco in Inghilterra.

L'ex stella di Barcellona e Milan, attualmente all'Atletico Mineiro, ha espresso in un'intervista il proprio rammarico per non aver accettato le svariate offerte di club inglesi nel suo periodo di massimo splendore. Si può puntualmente rimediare: il Qpr sembra essere pronto a metterlo alla prova, ora spetta a lui decidere se lasciare il Brasile o meno.