Dall'Inghilterra: il Liverpool pensa a Icardi 

15:50 - Dall'Inghilterra arriva una voce clamorosa: il Liverpool starebbe pensando a Mauro Icardi. I Reds sono a caccia di un attaccante di peso e, viste le difficoltà per arrivare a Mario Balotelli, avrebbero virato sul collega nerazzurro. Una trattativa difficilissima e quasi impossibile perché i nerazzurri non hanno nessuna voglia di vendere il bomber argentino: Thohir lo considera una pedina importante per il futuro.

Ancora nessuna trattativa, solo un'idea nella testa dei dirigenti di Anfield Road che probabilmente non porterà neanche ad un assalto all'Inter. Un'idea che sembra destinata a rimanere tale. Icardi non è in vendita e i Reds non vogliono fare nessuna follia. Resta viva la pista Balotelli, ma nelle ultime ore l'affare ha registrato uno stop: il Liverpool non ha neanche l'accordo con Supermario e quello con il Milan è lontano.

ICARDI IN VACANZA A IBIZA CON WANDA

Intanto Mauro Icardi sta sfruttando al meglio i due giorni di vacanza concessi da Mazzarri dopo la tournée americana: l'attaccante, con la moglie Wanda Nara, è volato a Ibiza per rilassarsi al mare. Giovedì, però, è già tempo del rientro con l'allenamento previsto alla Pinetina.