Dall'Inghilterra: Evra andrà all'Inter

14:03 - In Inghilterra non hanno dubbi: Patrice Evra andrà all'Inter. Secondo quanto riportato dall'edizione online del Telegraph, il 32enne laterale francese non avrebbe esercitato l'opzione di rinnovo inserita nel suo contratto in scadenza con il Manchester United e sarebbe pronto a lasciare la Premier per iniziare una nuova avventura con la maglia nerazzurra. All'Inter Evra ritroverebbe il compagno Nemanja Vidic, già ufficializzato dal club di Thohir.

Evra, secondo appunto la stampa britannica, sarà dunque il secondo colpo del presidente Erick Thohir per la prossima stagione. Al Manchester il posto del nazionale francese dovrebbe essere preso dal 18enne Luke Shaw.