Dal Brasile: il Milan si rituffa su Ganso 

17:58 - Paulo Henrique Ganso è tornato nell'orbita Milan. Secondo 'diariosp.com', il club rossonero avrebbe presentato un'offerta al San Paolo. La cifra non è quantificata, ma Galliani sarebbe tenuto a pagare la clausola rescissoria del trequartista, pari a 75 milioni di reais brasiliani (l'equivalente di 23 milioni di euro). Il cartellino di Ganso, inoltre, appartiene per il 68% al gruppo Sonda. Nel 2011 il tentativo di portarlo in Italia andò a vuoto.

Quella fra il brasiliano e il Milan, infatti, è una storia di attrazione reciproca. All'epoca giocava nel Santos, ma il costo del cartellino fu ritenuto eccessivo da parte della società rossonera. Ganso, nelle ultime settimane, era stato accostato al Napoli, ma il presidente del San Paolo - con una dichiarazione di pessimo gusto - aveva spiegato come neanche con tutti i soldi della Camorra l'affare sarebbe stato possibile.

Ora spunta nuovamente il Milan. Secondo il 'Diario de S.Paulo' ci sarebbe stato più di un sondaggio, addirittura un'offerta. L'addio di Seedorf, che non figura fra gli estimatori del classe '89, faciliterebbe non poco le cose. Ganso (in scadenza nel 2017) ha anche ricevuto una proposta da un club degli Emirati Arabi, ma la destinazione non è gradita. La clausola rescissoria è fissata a 75 milioni di reais, di cui appena 24 destinati San Paolo. Galliani dovrebbe aprire una doppia trattativa e cercare di abbassare le pretese di tutti per coronare un amore lungo tre anni.