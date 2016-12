Dal Brasile: Ganso a un passo dal Napoli 

11:16 - Vi ricordate Paulo Henrique Ganso? Ora, il centrocampista brasiliano tanto inseguito dal Milan negli anni scorsi, sarebbe a un passo dal Napoli. La notizia arriva dal Brasile, il sito UOL Esporte dà per fatto l'affare e racconta di un blitz a San Paolo da parte di De Laurentiis. Il presidente dei partenopei avrebbe trovato un accordo con dei rappresentati del gruppo Sonda, società che detiene il 68% del cartellino del giocatore del San Paolo.

In Brasile c'è fermento e danno per imminente l'annuncio da parte delle due società. Intanto in Italia la notizia del colpo di mercato non ha ancora trovato conferme: la società ha smentito categoricamente. Il 24enne trequartista attualmente gioca al San Paolo dopo il suo passaggio dal Santos nel 2012. Il Milan lo ha corteggiato per anni, ma il costo del suo cartellino troppo elevato aveva fatto cambiare piani a Galliani.