Da Bonimba a Cannavaro: grandi affari Juve 

16:47 - Inter-Juventus, Vucinic-Guarin. Tecnicamente, chi ci guadagna? Il dibattito è pieno, ricco: e fra gli interisti, vittime in questi ultimi mesi di ripetuti rovesci di umori, non fioriscono grandi sorrisi. Tutt’altro. Vucinic va bene, ma la contropartita concessa alla Juventus sembra eccessiva, Guarin va a dare forza a una squadra fortissima. E la storia cosa insegna?

Il più celebre degli scambi è datato giugno 1976, quando la Juventus di Boniperti ingaggiò Trapattoni per la panchina e concluse due scambi passati alla storia degli super-affari juventini: Boninsegna dall'Inter in cambio di Anastati, Benetti dal Milan in cambio di Capello. Nacque la Juve fra le più forti della storia, muscoli e tecnica, due scudetti nel ’77 e nel ’78 e la Coppa Uefa e l’inizio dello storico decennio del Trap.

Boninsegna aveva ancora molto da dire e da dare. Anastasi visse le stagioni del declino suo e dell’Inter fra il ’76 e il ’78. (E il Milan con Capello arrivò addirittura a un passo da retrocessione in quel biennio).

L’altro scambio, ma non di giocatori, nell'estate 1991. Quando Boniperti volle a tutti i costi richiamare alla Juventus Trapattoni, da cinque anni all’Inter; ed Ernesto Pellegrini per “cedere” alle richieste della Juve e alla volontà del Trap, che voleva tornare in bianconero, chiese e ottenne in cambio una sorta di risarcimento: Dino Baggio. Il Trap alla Juve restò tre anni, ma non riuscì a risollevare la squadra, erano i tempi del dominio M ilan. Dino Baggio all'Inter fece benino, niente di più.

Nel 2004, la terza scena: Fabio Cannavaro alla Juve, in cambio del portiere Fabian Carini. Cannavaro, che in casa-Inter risultava spesso infortunato, tanto da indurre la dirigenza a dire sì alla Juve di Moggi, andò a vincere il Pallone d’oro nel 2006. Di Fabian Carini all’Inter non si rammentano tracce.

Poi ci sono stati tanti campioni che sono passati dall’Inter alla Juve e viceversa, non in regime di reciproco scambio: Tardelli, Serena, Altobelli, Schillaci, Peruzzi, Lucio e fra gli allenatori, oltre al Trap, Marcello Lippi. Ma queste sono altre storie.