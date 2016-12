Cuadrado vuole il Barcellona: si tratta con la Fiorentina

09:15 - Con la Colombia eliminata dal Mondiale è tempo per Juan Cuadrado di scrivere il suo futuro. Le pretendenti non mancano e la Fiorentina da diverse settimane sta cercando di tenere duro sulla propria posizione: il giocatore partirà solo con un'offerta da 35 milioni. In questo scenario a fare la voce grossa è il Barcellona che spera di chiudere la complicata trattativa con un piccolo sconto, facendo leva sulla volontà del giocatore di vestire blaugrana.

In Catalogna c'è ottimismo sul buon esito della trattativa, ma la questione è ben lontana dall'essere sbloccata soprattutto se il Barcellona continuerà a cercare di convincere il club viola ad abbassare le pretese. Della Valle è stato chiaro: "Faremo l'impossibile per cercare di tenere Cuadrado" pur sapendo che davanti a un'offerta da 35 milioni di euro dire no sarebbe impensabile. Quello è l'obiettivo dichiarato.

Cuadrado e il Barcellona hanno già un accordo di massima sull'eventuale contratto e nei prossimi giorni l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, incontrerà Della Valle per cercare di risolvere la questione in poco tempo. I catalani sono convinti che alla fine peserà la volontà del giocatore di cambiare squadra nonostante la proposta contrattuale migliorata dalla Fiorentina. La volontà dei toscani è chiara: far partire un'asta ufficiale per il giocatore con Manchester United e Bayern Monaco a guardare interessati e perché no ad alzare il prezzo.



Di ufficiale però non c'è nulla e ci hanno pensato Pradè e Macia a fare chiarezza sulla situazione del colombiano. "Questa società ha fatto un grande sforzo per portare la seconda metà del calciatore a Firenze, ci vedremo insieme anche col calciatore quando tornerà. Noi faremo di tutto per convincerlo ma vogliamo capirlo. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali" le dichiarazioni del dirigente romano. Stesso concetto espresso anche dal D.T. "dobbiamo parlare prima col calciatore, è tutto rimandato a quando tornerà dalle vacanze". Cuadrado resta a Firenze, almeno per il momento.