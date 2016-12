Cuadrado: pronta l'offerta dello United alla Fiorentina

18:07 - Non solo Barcellona o Bayern nel futuro di Juan Guillermo Cuadrado. Per il colombiano si inserisce anche il Manchester United, che secondo il Daily Express offrirà 30 milioni di sterline a breve alla Fiorentina. Addio all'Italia avvaloLe ultime parole del presidente Della Valle, che ha dichiarato: "Resterà qui se sarà motivato a farlo". Segnale d'addio colto dai Red Devils, ma anche da Arsenal e Liverpool. A Firenze sono ormai rassegnati.

Le pretendenti al giocatore sono fiduciose dopo aver sentito un Della Valle possibilista sull'ipotesi cessione: "E' una situazione complicata - ha detto - visto che ci sono molte offerte da tutta Europa. Vendendo Cuadrado comunque arriverebbero soldi per il mercato". Non proprio il modo migliore per convincere il giocatore a restare. Né tantomeno il modo migliore per rassicurare l'ambiente su una sua permanenza, che oggi sembra decisamente improbabile.