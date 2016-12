Cuadrado, l'intrigo Fiorentina-Barcellona

18:22 - La Fiorentina sembra oramai rassegnata a perdere Cuadrado dopo averlo riscattato dall'Udinese. Segnali che arrivano dal mercato italiano ma che rimbalzano anche in Spagna: Culé Cuadrado è il titolo di prima pagina di Marca, quotidiano sportivo di Barcellona.

Culé Cuadrado vuole dire Cuadrado barcellonista e la foto con il colombiano, ritratto con le maglie di Neymar e Messi comprate per beneficenza lo scorso autunno, è una traccia suggestiva per capire dove giocherà nella prossima stagione.

Secondo la stampa spagnola, Cuadrado ha raggiunto un accordo col Barcellona prima di partire per i mondiali e adesso i catalani sono pronti a trattare con la Fiorentina non appena i toscani avranno riscattato il giocatore. La trattativa tra i due club italiani, sempre secondo Sport, è ben avviata e per 11 milioni più i giovani talenti Babacar e Bernardeschi, sta per chiudersi.

In verità, ci sono due imprecisioni nelle informazioni del giornale di Barcellona; impossibile la contropartita tecnica in comproprietà perché anche in Italia questo istituto è stato appena soppresso. Più facile che i toscani cedano invece a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto Babacar e tengano duro su Bernardeschi, molto apprezzato da Montella.

Di certo c'è che la Fiorentina aveva promesso a Cuadrado un rinnovo del contratto e relativo ritocco a 2 milioni e 300 mila euro a stagione, non appena lo avrebbe riscattato. Ma la concorrenza del Barcellona e, per assurdo, la non centralità tattica nel progetto di Montella, adesso liberano in qualche modo il colombiano. Per prenderlo, però il Barca dovrà essere disposto ad investire tra i 30 e i 35 milioni di euro. Soldi, che secondo Sport, gli spagnoli recupereranno dalla possibile cessione di Dani Alves.