Cuadrado, ecco l'offerta del Barcellona: pronti 30 milioni

18:11 - Dopo le voci, il Barcellona esce allo scoperto per Cuadrado. Secondo quanto riferisce Sport.es, se Dani Alves dovesse partire, il club catalano avrebbe deciso di puntare senza indugi sul colombiano. L'offerta alla Fiorentina è già pronta: 30 milioni di euro. Il giocatore è in scadenza nel 2015 e le quotazioni del suo cartellino potrebbero salire dopo il Mondiale. Se il Barça vuole chiudere l'affare, i tempi stringono.

L'ipotesi Barcellona intriga molto Cuadrado, che ora è pronto a fare il salto di qualità. La situazione contrattuale volge tutta a suo favore e suggerisce trattative importanti. I blaugrana non hanno mai nascosto il loro interesse per il colombiano, che potrebbe far fare cassa ai Della Valle e contemporaneamente ambire a un palcoscenico più importante di Firenze.



Due piccioni con una fava, verrebbe da dire. E proprio per questo motivo l'affare sembra fattibile. Vista anche la cifra importante messa sul piatto dal Barcellona. Con 30 milioni di euro, infatti, la Fiorentina potrebbe fare un ricco mercato estivo e puntare in alto, sia in campionato, sia in Europa. Diversamente, il rischio è quello di portare Cuadrado a scadenza di contratto e di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Ipotesi difficile da immaginare per un club molto attento alle trattative e ai conti. Per Cuadrado la Spagna sembra sempre più vicina.