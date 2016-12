Cuadrado, corsa a tre: Barcellona favorito su Bayern e United

21:22 - Le parole di Andrea Della Valle ("Se non ha gli stimoli giusti può andare", ha rilanciato la corsa a Juan Cuadrado. L'esterno della Fiorentina è ancora in vacanza ma entro venerdì prossimo dovrebbe decidersi il suo futuro. Il Barcellona ha un accordo col calciatore ma vuole scendere sotto i 40 milioni chiesti dal club viola. In lizza anche il Bayern Monaco, nonostante le perplessità di Guardiola, e il Manchester United di Van Gaal.

Si tratta, insomma, di una vera e propria asta che al momento vede favoriti i catalani per una semplice ragione: hanno la preferenza di Cuadrado. Ma la Fiorentina sa bene che indirizzare la trattativa su un solo tavolo avrebbe delle ripercussioni sul costo dell'operazione (ovviamente al ribasso). Quindi si guarda attorno e sonda il mercato. Il Barça, attraverso il ds Zubizarreta, ha già preso contatti con il club viola e si muoverà con decisione entro la prossima settimana. Bisogna anticipare le mosse dei rivali. Il Bayern, secondo 'Sport', avrebbe scelto di puntare forte su Cuadrado nonostante Guardiola preferisse Reus. Ma in questo caso ha vinto la linea Rummenigge. Infine c'è il Manchester United, che in questo mercato non bada a spese. Van Gaal è molto interessato e potrebbe arrivare ai 40 milioni richiesti da Della Valle. L'ultima ipotesi - la meno percorribile - è una permanenza di Cuadrado alla Fiorentina. Con questi top club in giro, fra l'altro ben disposti a spendere, il cuore passa in secondo piano.